القبض على شخص قتل والد زوجته وابنه واقاربه في الزعفرانية

2024-02-19 16:42:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني في العاصمة بغداد، اليوم الاثنين (19 شباط 2024)، بالقبض على شخص قتل والد زوجته وابنه واقاربه في منطقة الزعفرانية.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "خلال 48 ساعة، تمكنت قوة من مركز شرطة الزعفرانية ان تلقي القبض على شخص اقدم على قتل والد زوجته وابنه واقارب والد زوجته".

واضاف، ان "عملية القاء القبض، جاءت بكمين محكم من قبل مفرزة بالزي المدني تابعة للمركز أعلاه".