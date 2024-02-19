وزارة النقل توضح مصير مشروع القطار المعلق

2024-02-19 17:10:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد

أكدت وزارة النقل، اليوم الاثنين، أن مشروع القطار المعلق ما زال قائماً وبات جزءاً مكملاً لمشروع مترو بغداد، لافتةً إلى أنه لن يتعارض مع البنى التحتية أو الشوارع الرئيسية.

وقال مدير عام السكك الحديدية التابعة للوزارة يونس الكعبي، في تصريح تابعته (الأولى): إن "مديريتنا ساندة وداعمة لمشروع مترو بغداد الذي ستتسلمه أمانة بغداد ونكون مع الجهات الساندة"، مشيراً، إلى أن "مديرية السكك الحديد تمتلك خبرات تمتد لعشرات السنوات سواء في التنفيذ او التشغيل".وأضاف، أن "القطار المعلق أصبح أحد المحاور السبعة في بغداد"، لافتا، إلى أن "تسمية المترو تطلق على جميع القطارات داخل المدن سواء كانت معلقة أو مرتفعة على جسور أو تحت الأرض".وذكر، أن "مترو بغداد كان يعتمد على المسار القديم الذي ينطلق من مدينة الشعب إلى مدينة الكاظمية والعلاوي، وأضيفت له مسارات أخرى لتغطي أكبر مساحة ممكنة من بغداد"، لافتا، إلى أن "هذا المشروع العملاق يحتاج إلى بنى تحتية وإلى شركات عملاقة وجهد دولي لكي نفي بكل هذه الخطوات ولكن هذا لا يمنع أن نمضي قدما في هذا المشروع".وبين، أن "مشروع القطار المعلق ما زال موجودا وهو جزء حضاري في بغداد وميزة القطارات المعلقة أنها لا تتعارض مع البنى التحتية ولا تتعارض مع تحركات المواطنين في الشوارع كونها تمتد في الجزرات الوسطية والتي نملك الكثير منها في العاصمة، حيث نستطيع أن نمد جسورا معلقة لتمر فوقها مسارات هذه القطارات التي لا تتعارض مع التقاطعات والشوارع الرئيسية ويمكن أن تقدم خدمة للمواطن".







