وزير الكهرباء: خطط بفترات متعددة لتلبية احتياجات المواطنين من الطاقة

2024-02-19 17:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الاثنين، وضع خطط واعدة بفترات زمنية متعددة لتحديث البنية التحتية للمنظومة ‏الكهربائية وتلبية احتياجات المواطنين من الطاقة.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استقبل وزير الكهرباء زياد علي فاضل وفدا من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (‏JICA‏) في مقر الوزارة اليوم الاثنين، واستعرض معه الخدمات التي تقدمها الوكالة في ‏تأهيل خطوط النقل بالمناطق المحررة وتوفير خدمات فعالة ومستدامة".وأضاف، أنه "ناقش الوزير مع الوفد استعدادات الوكالة اليابانية لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء، ‏كما اطلع على عرض قدمه وفد الوكالة لإقامة مشاريع تنموية في العراق بمجال الطاقة ‏النظيفة التي ستكون متاحة بمجرد استكمال إجراءات القرض المالي".وتابعت، أن "الوزير أشاد بجهود الوكالة اليابانية في دعم خطوات الحكومة العراقية لإعادة إعمار ‏المناطق المحررة وتحقيق نهضة تنموية شاملة في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن ‏الوزارة وضعت خططا واعدة بفترات زمنية متعددة لتحديث البنية التحتية للمنظومة ‏الكهربائية في البلاد وتلبية احتياجات المواطنين من الطاقة بشكل موثوق".ونبهت، بأن "الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (‏JICA‏)، لها إسهامات كثيرة في دعم جهود ‏العراق منذ عام 2003 لتطوير بناه التحتية وقدمت عشرات القروض والمنح المالية ‏لمؤسسات حكومية مختلفة فضلا عن برامج التدريب والتطوير للملاكات البشرية ‏العراقية".