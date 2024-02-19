وزير الكهرباء: خطط بفترات متعددة لتلبية احتياجات المواطنين من الطاقة
2024-02-19 17:12:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الاثنين، وضع خطط واعدة بفترات زمنية متعددة لتحديث البنية التحتية للمنظومة الكهربائية وتلبية احتياجات المواطنين من الطاقة.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استقبل وزير الكهرباء زياد علي فاضل وفدا من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) في مقر الوزارة اليوم الاثنين، واستعرض معه الخدمات التي تقدمها الوكالة في تأهيل خطوط النقل بالمناطق المحررة وتوفير خدمات فعالة ومستدامة".
وأضاف، أنه "ناقش الوزير مع الوفد استعدادات الوكالة اليابانية لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء، كما اطلع على عرض قدمه وفد الوكالة لإقامة مشاريع تنموية في العراق بمجال الطاقة النظيفة التي ستكون متاحة بمجرد استكمال إجراءات القرض المالي".
وتابعت، أن "الوزير أشاد بجهود الوكالة اليابانية في دعم خطوات الحكومة العراقية لإعادة إعمار المناطق المحررة وتحقيق نهضة تنموية شاملة في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن الوزارة وضعت خططا واعدة بفترات زمنية متعددة لتحديث البنية التحتية للمنظومة الكهربائية في البلاد وتلبية احتياجات المواطنين من الطاقة بشكل موثوق".
ونبهت، بأن "الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، لها إسهامات كثيرة في دعم جهود العراق منذ عام 2003 لتطوير بناه التحتية وقدمت عشرات القروض والمنح المالية لمؤسسات حكومية مختلفة فضلا عن برامج التدريب والتطوير للملاكات البشرية العراقية".
أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الاثنين، وضع خطط واعدة بفترات زمنية متعددة لتحديث البنية التحتية للمنظومة الكهربائية وتلبية احتياجات المواطنين من الطاقة.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استقبل وزير الكهرباء زياد علي فاضل وفدا من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) في مقر الوزارة اليوم الاثنين، واستعرض معه الخدمات التي تقدمها الوكالة في تأهيل خطوط النقل بالمناطق المحررة وتوفير خدمات فعالة ومستدامة".
وأضاف، أنه "ناقش الوزير مع الوفد استعدادات الوكالة اليابانية لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء، كما اطلع على عرض قدمه وفد الوكالة لإقامة مشاريع تنموية في العراق بمجال الطاقة النظيفة التي ستكون متاحة بمجرد استكمال إجراءات القرض المالي".
وتابعت، أن "الوزير أشاد بجهود الوكالة اليابانية في دعم خطوات الحكومة العراقية لإعادة إعمار المناطق المحررة وتحقيق نهضة تنموية شاملة في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن الوزارة وضعت خططا واعدة بفترات زمنية متعددة لتحديث البنية التحتية للمنظومة الكهربائية في البلاد وتلبية احتياجات المواطنين من الطاقة بشكل موثوق".
ونبهت، بأن "الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، لها إسهامات كثيرة في دعم جهود العراق منذ عام 2003 لتطوير بناه التحتية وقدمت عشرات القروض والمنح المالية لمؤسسات حكومية مختلفة فضلا عن برامج التدريب والتطوير للملاكات البشرية العراقية".