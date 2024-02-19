محافظ بغداد يوجه بمعالجة المشاكل والإسراع بإنجاز الخدمات في منطقة الحسينية

2024-02-19 17:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الاثنين، بمعالجة المشاكل والإسراع بإنجاز الخدمات في منطقة الحسينية.وقال بيان لقسم الإعلام والاتصال الحكومي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محافظ بغداد وجه بتذليل جميع العقبات والإسراع بإنجاز مشاريع البنى التحتية ومد شبكات المجاري وإكساء الطرق في مناطق أطراف العاصمة".وأضاف، أن "ذلك جاء لدى ترؤس المحافظ اجتماعا موسعاً مع مديري (البلديات والمجاري والماء) وقائممقام قضاء الزهور بحضور نائب رئيس مجلس المحافظة محمد الجويبراوي وعضو مجلس المحافظة حيدر موحان؛ لتفعيل تقديم الخدمات لأهالي قضاء الزهور (الحسينية)".وشدد العلوي- بحسب البيان- على "أهمية تنفيذ المشاريع الفوقية لاسيما التبليط للمناطق والمحلات السكنية"، مؤكداً على "مضاعفة العمل وتسريع وتيرة الإنجاز وتفعيل الجهد البلدي".وأشار البيان، إلى أن "الاجتماع تم بعد يوم من زيارة المحافظ إلى قضاء الزهور لمتابعة الجهد المنفذ بعد هطول الأمطار, فضلاً عن اللقاء بالأهالي للاستماع إلى مناشداتهم وشكواهم بشأن ملف الخدمات"، مضيفاً، أن "الأيام المقبلة ستشهد تكثيف الزيارات الميدانية للتعرف عن كثب على المشكلات ومقترحات المواطنين ومعالجة الخلل ضمن النهج الجديد الذي أعلن عنه محافظ بغداد".