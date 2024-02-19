2024-02-19 17:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الإثنين، بدء مرحلة تدقيق استمارات المتقدمين للتعيين على الدرجات المعلنة لذوي المهن الصحية الساندة (العلوميين). وذكر المجلس في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن”لجان التدقيق ستستمر بتدقيق البيانات حتى بعد نهاية الدوام الرسمي من إجل سرعة إنهاء تدقيق الاستمارات والانتقال إلى مرحلة الاختبار”. يذكر أن المجلس قد أغلق باب […]

ظهرت المقالة مجلس الخدمة: بدء تدقيق بيانات المتقدمين للتعيين على الدرجات المعلنة للعلوميين أولاً على ايرث نيوز.