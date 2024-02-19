بغداد.. القبض على قاتل أهل زوجته والعثور على جثة فتاة "مبتورة اليد"

2024-02-19 17:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الاثنين، بوقوع حوادث جنائية منها القتل وضبط مواد مخدرة، فيما عثرت القوات الامنية على جثة لفتاة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، انه "بإشراف قائد شرطة بغداد/ الرصافة وخلال 48 ساعة تمكنت قوة من مركز شرطة الزعفرانية القبض على شخص اقدم على قتل والد زوجته وشقيقها واقارب والد زوجته".

واضاف ان "عملية الاعتقال جاءت من خلال نصب كمين محكم من قبل مفرزة بالزي المدني تابعة للمركز أعلاه".

وفي حادث اخر اكد المصدر على "اعتقال ثلاثة اشخاص بينهم شخص سوري الجنسية وفتاة سورية الجنسية ضبط بحوزتهم رمانة هجومية ومادة باودر مخدرات وبايب تعاطي، ضمن حي الجزائر في منطقة الشعب".

واشار المصدر الى انه "العثور على جثة فتاة يقدر عمرها 20 عاما مقطوعة احد اليدين وعلى وجهها اثار حروق مرمية بساحة متروكة ضمن منطقة الغرير في سبع قصور شرق العاصمة".