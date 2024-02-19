2024-02-19 17:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن افتتاح مشروع مجسّر تقاطع قرطبة في بغداد نيسان المقبل.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اطلع ميدانياً، عصر اليوم، على سير العمل بمشروع مجسّر تقاطع قرطبة (أحد مشاريع الحزمة الأولى لفكّ الاختناقات المرورية)، الجاري العمل به في منطقة الباب الشرقي ببغداد".وأضاف البيان، أن" السوداني تفقد موقع المشروع، واطلع على مراحل سير العمل فيه، مشيداً بجهود العاملين في هذا المشروع المهم، وذلك لاختزالهم وقت إنجاز المشروع ليكون افتتاحه في شهر نيسان من هذه العام، بعد أن كان مقرراً افتتاحه في شهر حزيران.وتابع البيان، أن" مشروع مجسّر قرطبة يعد أحد أبرز مشاريع فكّ الاختناقات المرورية، ويبلغ طوله الكلي (700)م، وعرضه (20)م، ويحتوي المجسّر على(27) فضاءً، ويتضمن مسارين للذهاب ومسارين للإياب، ويقع بامتداد شارع بورسعيد بعد نفق ساحة الطيران، عبوراً فوق طريق محمد القاسم السريع".