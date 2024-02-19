العوادي: نسبة استطلاع غالوب بشأن أداء الحكومة مشجعة جدا

2024-02-19 17:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الاثنين، أن نسبة الاستطلاع الذي نشرته مؤسسة غالوب بشأن أداء الحكومة مشجعة جدا، لافتا إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اطلع على نتائج استطلاع شعبي حول أداء الحكومة لجس نبض الشارع العراقي وتثبيت احتياجاته، فيما كشف عن نتيجته.وقال العوادي لبرنامج العاشرة على شاشة العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نسبة التأييد الشعبي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني وفقا لاستطلاع غالوب جيدة ونطمح لنسب تأييد أكبر"، مبينا، أن "هناك مؤسسات تقوم باستطلاعات مهنية وفنية خاصة بعضها سياسي وأخرى أمنية وثقافية ومعلوماتية ومهنية اجتماعية، إضافة إلى وجود دائرة استطلاعات في أكثر من مؤسسة عراقية".وأضاف، أن "هناك فريقا للرأي العام تابعا لهيئة المستشارين في رئاسة الوزراء، ومهمته إجراء استطلاعات خارج الصندوق، حيث استضاف رئيس الوزراء خلال شهر أيلول الماضي، واطلع الفريق رئيس الوزراء على نتائج استطلاع جس نبض الشارع العراقي بطريقة فنية من خلال المؤسسات الرسمية ونقل طبيعة توجهات الرأي العام العراقي"، مشيرا، إلى أن "الفريق أجرى في الشهر التاسع من العام الماضي استطلاعا وتضمن إرسال رسائل على هواتف المواطنين، وكان السؤال هو (ما هو رأيك في أداء الحكومة العراقية؟)، وهذا يحصل لأول مرة".وتابع، "نحن بحاجة دائما إلى أن نقوم بجس نبض الشارع العراقي بطريقة مهنية عبر الاستطلاع"، مبينا، أن "الاستطلاع الحكومي شمل أكثر من 9 آلاف عينة بطرق منطقية عبر ثلاثة أسئلة، وكانت النتائج هي أن ٣٨ بالمئة من المستطلعين في جميع المحافظات العراقية بما فيها إقليم كردستان أكدوا ثقتهم بأداء الحكومة العراقية و٤٠ بالمئة قالوا" أثق إلى حد ما بأداء الحكومة العراقية"، وهذا يعني أن نسبة الثقة بين (أثق تماما) و (أثق لحد ما) تصل إلى ٧٨ بالمئة.وأكد، أن "هناك استطلاعات أخرى أجريت بينها خارجية تضمنت البحث عن متوسط رضا الشارع العراقي عن الحكومة وتجرى بين فترة وأخرى".وذكر، أنه "إجمالا فإن نسبة استطلاع غالوب جيدة جدا ومشجعة وجاءت بعد سنة و4 أشهر من تسلم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المنصب"، لافتا، إلى أن "هذه النسبة تعطي انطباعاً فيه رؤية بأن الشارع العراقي يمتلك عمقا في تقييم الشخصيات الحكومية وكيفية تقييم أدائها".وحصل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، على أعلى مستوى تأييد شعبي في العراق، حسب استطلاع للرأي أجرته مؤسّسة غالوب الأمريكية مؤخرا.وبحسب تقرير المؤسسة الذي ترجمته وكالة الأنباء العراقية (واع)، فإن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حصل على تصنيف تأييد قوي (69٪) بين العراقيين في عام 2023، وهو أعلى مستوى سجلته مؤسسة غالوب لأي زعيم عراقي منذ أن بدأت في تتبع هذا الإجراء في عام 2012".وأضاف التقرير، أن "العراقيين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً إيجابيون بنفس القدر من السوداني (68٪) مثل العراقيين الأكبر سنا، كما أن غالبية أولئك الذين يعيشون في كردستان يوافقون أيضاً على الأداء الوظيفي للسوداني".وأشار إلى "استمرار إيمان العراقيين بمؤسسات الدولة الرئيسية في الارتفاع في عام 2023، ووصلوا إلى مستويات قيمية جديدة أو مطابقة القيم السابقة، حيث ارتفعت ثقة العراقيين في شرطتهم المحلية إلى 82٪ في العام الماضي، وهو أعلى إجمالي على الإطلاق، ووصل الدعم للجيش أيضا إلى 82٪، كما أن تصورات العراقيين ترسم صورة أكثر إيجابية".كما يؤشر التقرير، إلى أن "الثقة في المؤسسات تصل إلى آفاق جديدة، إذ إن 57 بالمئة من العراقيين يثقون في نظامهم القضائي، وهي أعلى نسبة منذ عقدين".