المندلاوي: مجلس النواب مهتم بدمج مخرجات التعليم الأخضر ضمن العمل التشريعي والرقابي

2024-02-19 17:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الاثنين، أن مجلس النواب مهتم بدمج مخرجات التعليم الأخضر ضمن العمل التشريعي والرقابي.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن المندلاوي وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال المؤتمر الوطني للتعليم الأخضر، في مبنى جامعة الفراهيدي، بحضور وزير التعليم العالي نعيم العبودي ورئيس لجنة التعليم النيابية النائب مزاحم الخياط وعدد من النواب، بالإضافة إلى رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمنظمات الدولية ومجموعة من الباحثين والأكاديميين والمختصين، أكد أن "المؤتمر الوطني للتعليم الأخضر يعكس الالتزام المشترك بالحفاظ على العراق والعالم، وأن على الجميع أن يعي أهميته كأداة رئيسية لتعزيز الوعي بالبيئة والمحافظة عليها، بالإضافة إلى دور الطاقة المتجددة في مكافحة التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة".وأضاف المندلاوي، أن "مجلس النواب دفع مسيرة سن القوانين المهمة في مجال الطاقة وتصديق الاتفاقيات ذات العلاقة، وأنه يتطلع إلى مخرجات التعليم الأخضر لدمجه ضمن العمل التشريعي والرقابي، في سبيل الحفاظ على البيئة والحد من التغير المناخي الذي يهدد مستقبل البشرية جمعاء".وأوضح، "أولينا من خلال موقعنا في رئاسة المجلس اهتماماً كبيراً بهذا الموضوع عبر رعايتنا ورئاستنا لعدة مؤتمرات واجتماعات لدعم المبادرة الوطنية لتقليل الانبعاثات وترشيد استهلاك الطاقة، وشكلنا لجنة لتطبيق مخرجات المبادرة في عمل مجلس النواب"، مضيفا، "نتطلع اليوم إلى مناقشات ملهمة وتبادل أفكار مثمرة وبحوث رصينة، تسهم في بناء مستقبل افضل للأجيال القادمة عبر التعليم الأخضر".وتابع البيان، أنه "جرى في المؤتمر تبادل الأفكار والمقترحات من قبل المشاركين حول أهمية التعليم الأخضر وتقديم البحوث والدراسات ذات الصلة، والخروج بجملة من النتائج والتوصيات لتعزيز جهود مكافحة التغير المناخي والحفاظ على البيئة".