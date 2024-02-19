اليعقوبي: لقاءات رئيس الوزراء في ميونخ مختارة ومكثفة بشكل دقيق وحساس

2024-02-19 17:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية خالد اليعقوبي، أن لقاءات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على هامش مشاركته في ميونخ للأمن كانت مختارة ومكثفة بشكل دقيق وحساس، فيما أوضح أهمية هذه المشاركة.وقال اليعقوبي في حديثه لبرنامج العاشرة على شاشة العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن " مؤتمر ميونخ واحد من أهم المؤتمرات العالمية، ويعد المطبخ العالمي للأمن للسنة القادمة"، مبينا أن" المؤتمر يضم جميع قادة دول العالم على اعلى المستويات والنقاشات تكون فيه جدية وحقيقية وتحمل مصارحة ومكاشفة".وأضاف، أن" لقاءات رئيس الوزراء في ميونخ وصلت الى 26 لقاء وكانت مختارة ومكثفة بشكل دقيق وحساس، والتي بالنتيجة تنعكس على وضع البلاد بشكل خاص والمنطقة بشكل عام"، لافتا الى أن" رئيس الوزراء حذر في لقاءاته مرارا من التصعيد الذي سيجر المنطقة بالكامل الى ما لا يحمد عقباه، وهذا ما جرى إذ توترت المنطقة والعالم بشكل كامل".وبين أن" أغلب الاسئلة التي وجهت لرئيس الوزراء في المؤتمر تطرقت اولا للعدوان الصهيوني على غزة وكذلك الشأن العراقي"، لافتا الى أن" السوداني أكد على موقف العراق الثابت تجاه القضية الفلسطينية وأهمية إيجاد حلول دائمة".وفي وقت سابق أكد مدير المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، ربيع نادر، في تدوينه على موقع ( X) إن "الخطاب العراقي في لقاءات رئيس الوزراء علي هامش مؤتمر ميونيخ للأمن صريحا في قضايا السيادة والأمن والشراكات الاقتصادية الجادة ".وأضاف، أنه "كان هناك تفهم دولي كبير لرغبة العراق في الانتقال بالعلاقة مع دول التحالف الدولي من الأمن إلى الشراكات الاستراتيجية وفي مجالات مختلفة".وتابع، أن "الرسائل كانت واضحة وتتضمن ما يلي:1- أمن العراق ضرورة لأمن المنطقة.2- العراق المستقر مصلحة الجميع.3- العراق منطقة التقاء، ويرفض أن يكون ساحة لتصفية الحسابات.4- على المجتمع الدولي، التحرك سريعا لإيقاف الحرب على غزة.