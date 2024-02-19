2024-02-19 18:10:02 - المصدر: الفرات نيوز



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أجرى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، عصر اليوم الاثنين، زيارة موقع مشروع مستشفى قوى الأمن الداخلي في منطقة الباب الشرقي ببغداد، (أحد المشاريع المتلكئة)، وتابع سير تنفيذ العمل فيه ومراحل تقدم إنجازه.

وأجرى السيد رئيس مجلس الوزراء جولة داخل مبنى المستشفى، واستسفر من المسؤولين عن محطات المعالجة والكهرباء وقنوات الربط الخاصة بتصريف المياه.

وأكد سيادته، خلال جولة ميدانية في الموقع، أنّ الحكومة أعطت الأولوية لإكمال المشاريع المتلكئة، وحل جميع المشاكل التي تعترض تنفيذها، وبالأخصّ المستشفيات المتلكئة أو المستشفيات الجديدة وما تتطلبه من أمور خاصة بالعلاج ومستلزمات الأجهزة الطبية.

وأشار السيد رئيس مجلس إلى أن الحكومة ستبدأ بتجربة جديدة تُنفذ لأول مرّة في العراق، وهي التعاقد مع مؤسسات صحية مختصة بالإدارة والتشغيل للمستشفيات، وفق أحدث ما توصلت له الخدمات الطبية لإدارة 6 مستشفيات حديثة في عدة محافظات.

وشدد السيد السوداني على وجوب إيلاء منتسبي قوى الأمن الداخلي عناية خاصة، وتوفير أفضل الظروف لهم، مشيراً إلى أن تشغيل هذا المستشفى المتلكئ سيوفر تكاليف إرسال أبناء قواتنا الأمنية للعلاج في الخارج.

