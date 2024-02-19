أول امرأة عراقية بدرجة "ربان طائرة" تنفذ رحلتها من بغداد إلى دبي (صور)

2024-02-19 18:12:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شهدت شركة الخطوط الجوية التابعة لوزارة النقل، اليوم الاثنين (19 شباط 2024)، نجاح أول امرأة عراقية بالطيران في رحلة مدنية من بغداد إلى دبي بصفة كابتن "ربان طائرة".

وقال بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، ان "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، نظمت حفلا داخل مطار بغداد الدولي، شهد تكريم الكابتن رزين محمد الدوسكي، لمناسبة ترقيتها الى درجة ربان طائرة، من قبل الوزير رزاق محيبس السعداوي، الذي اكد ان وصول الدوسكي درجة ربان طائرة يعد إنجازا تاريخيا بعد ان نفذت رحلتها الأولى بين بغداد ودبي ،ويدل هذا على الجهود التي تبذلها وزارة النقل وإدارة الخطوط الجوية العراقية للطاقات الشبابية والحرص على إيلاء المرأة دورا بارزا بمختلف جوانب العمل في جميع تشكيلات الوزارة".

وبحسب البيان: "تقدمت رزين الدوسكي بالشكر والإمتنان لجميع من وقف الى جانبها في جميع مراحل رحلتها الطويلة نحو تحقيق هذا الحلم، وأعربت عن فخرها بتمثيل الخطوط الجوية العراقية التي يمتد تاريخ تأسيسها الى أكثر من سبعة عقود من الزمن، وهي فرصة مهمة لتحفيز الشباب العراقي وخاصة النساء على متابعة أحلامهن وتحقيق أهدافهن بكل عزيمة وإصرار".



