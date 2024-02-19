2024-02-19 18:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

أفادت القناة 13 العبرية بأن البرازيل أصدرت قرارا بطرد السفير الإسرائيلي لديها بسبب الحرب على غزة. كما قرر الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا استدعاء سفير بلاده في إسرائيل. بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس “لن نحني رأسنا وسيبقى (الرئيس البرازيلي) دا سيلفا شخصية غير مرغوب بها حتى الاعتذار عن تحريضه”. واستدعى وزير الخارجية الإسرائيلي […]

ظهرت المقالة البرازيل تطرد سفير الكيان الصهيوني من أراضيها بسبب الحرب على غزة أولاً على ايرث نيوز.