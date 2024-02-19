2024-02-19 18:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

يتجه مانشستر سيتي لمواجهة برنتفورد، الثلاثاء، في الدوري الإنجليزي الممتاز، متأخرا بأربع نقاط عن ليفربول المتصدر، لكن المدرب بيب غوارديولا قال، الإثنين، إن فريقه لا يشعر بأي ضغط إضافي مع احتدام السباق على اللقب. ويحتل سيتي، الذي لم يخسر في آخر 9 مباريات بالدوري، المركز الثالث في الترتيب برصيد 53 نقطة بفارق 4 نقاط عن […]

ظهرت المقالة غوارديولا حول سباق الدوري مع ليفربول: لا أشعر بضغوطات أولاً على ايرث نيوز.