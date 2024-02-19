2024-02-19 18:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

كسر دونالد ترامب، الإثنين، صمته بشأن وفاة أليكسي نافالني، في بيان تجنّب فيه انتقاد الكرملين، مع اعتباره أن وفاة زعيم المعارضة الروسية المفاجئ هو مؤشر على “تدهور” الولايات المتحدة. وتوفي نافالني في ظروف لم تتضح ملابساتها عن 47 عاما في سجن قطبي، الأسبوع الماضي، مما شكّل صدمة للمعارضة الروسية ودفع كبار المسؤولين الغربيين إلى تحميل […]

ظهرت المقالة ترامب يكسر صمته.. ويعلق على وفاة المعارض الروسي نافالني أولاً على ايرث نيوز.