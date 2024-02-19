2024-02-19 18:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

صرح البيت الأبيض اليوم الاثنين، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب عن استعداده للقاء رئيس مجلس النواب مايك جونسون لمناقشة مشروع قانون لتخصيص تمويل إضافي لدعم أوكرانيا. وأكد بايدن، ردا على سؤال حول إمكانية عقد مثل هذا اللقاء: “بالطبع سأكون سعيدا بلقائه إذا كان لديه ما يقوله”، وفي الوقت نفسه، قال إن الجمهوريين في مجلس […]

ظهرت المقالة بايدن حول رفض الجمهوريين مساعدة أوكرانيا: إنه أمر صادم لم أر شيئا كهذا من قبل أولاً على ايرث نيوز.