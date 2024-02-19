2024-02-19 18:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلن نائب وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي اليوم الاثنين، أن لندن زودت قوات كييف تقريبا بجميع مدافع “AS-90” ذاتية الدفع الموجودة في الخدمة مع القوات البريطانية. وقال هيبي متحدثا في مجلس العموم بالبرلمان البريطاني: “قامت بريطانيا بتقديم جميع المدافع الثقيلة من طراز AS-90 تقريبا -تلك التي كانت [في الخدمة] مع مجموعتنا في إستونيا في حالة […]

ظهرت المقالة الدفاع البريطانية: نقلنا تقريبا جميع مدفعياتنا من طراز AS-90 إلى أوكرانيا أولاً على ايرث نيوز.