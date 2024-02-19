2024-02-19 18:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أجرى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، عصر اليوم الاثنين، زيارة موقع مشروع مستشفى قوى الأمن الداخلي في منطقة الباب الشرقي ببغداد، (أحد المشاريع المتلكئة)، وتابع سير تنفيذ العمل فيه ومراحل تقدم إنجازه. وأجرى رئيس مجلس الوزراء، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي وتلقته ايرث نيوز “جولة داخل مبنى المستشفى، واستفسر من المسؤولين عن محطات […]

ظهرت المقالة لاول مرة في العراق.. الحكومة ستتعاقد مع مؤسسات صحية مختصة بالإدارة والتشغيل للمستشفيات أولاً على ايرث نيوز.