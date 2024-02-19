مرور كردستان تفصل بين "صرامة" الكاميرات وسلاسة المعاملات في مديرياتها

2024-02-19 19:00:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

أكد المتحدث باسم مديرية المرور في محافظة أربيل فاضل حاجي، اليوم الاثنين (19 شباط 2024)، أن معاملات السنوية وتجديد الأرقام والإجازة سلسة جدا.

وقال حاجي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الإجراءات سهلة وأي معاملة لا تتأخر أكثر من ساعات، ويتم إنجازها عبر "سيستم" خاص، وبالرقم الإلكتروني حيث لا تتأخر المعاملات وتنجز بسرعة".

وأضاف أنه "ليس الغرض من نصب الكاميرات هو لمضايقة المواطنين بهدف الغرامات، انما هو لغرض الحفاظ على أرواح المواطنين، والتشديد على موضوع الكاميرات وحزام الأمان وغيرها، وفرض الغرامات العالية هو ضمن إجراءات السلامة، لضمان عدم تزايد الحوادث".

وفي محافظات الوسط والجنوب، يشكو المواطنون من تعقيد اجراءات معاملات العجلات في مديريات المرور سواء معاملات تحويل الملكية او اصدار اجازة سوق او سنوية، مقارنة باجراءات مرور كردستان.