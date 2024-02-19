السوداني: الحكومة ستبدأ تجربة جديدة بالتعاقد مع مؤسسات صحية مختصة بالمستشفيات

2024-02-19 19:00:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين (19 شباط 2024)، ان الحكومة ستبدأ تجربة جديدة بالتعاقد مع مؤسسات صحية مختصة بالمستشفيات خلال زيارته موقع مشروع مستشفى قوى الأمن الداخلي في بغداد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "السوداني، اجرى زيارة الى موقع مشروع مستشفى قوى الأمن الداخلي في منطقة الباب الشرقي ببغداد، (أحد المشاريع المتلكئة)، وتابع سير تنفيذ العمل فيه ومراحل تقدم إنجازه، واستسفر من المسؤولين عن محطات المعالجة والكهرباء وقنوات الربط الخاصة بتصريف المياه".

وأكد السوداني، خلال جولة ميدانية في الموقع، أنّ "الحكومة أعطت الأولوية لإكمال المشاريع المتلكئة، وحل جميع المشاكل التي تعترض تنفيذها، وبالأخصّ المستشفيات المتلكئة أو المستشفيات الجديدة وما يتطلب من أمور خاصة بالعلاج ومستلزمات الأجهزة الطبية"، مشيرا إلى أن "الحكومة ستبدأ بتجربة جديدة تُنفذ لأول مرّة في العراق، وهي التعاقد مع مؤسسات صحية مختصة بالإدارة والتشغيل للمستشفيات، وفق أحدث ما توصلت له الخدمات الطبية لإدارة 6 مستشفيات حديثة في عدة محافظات"، بحسب البيان.

ووفقا للبيان، شدد رئيس مجلس الوزراء على "وجوب إيلاء منتسبي قوى الأمن الداخلي عناية خاصة، وتوفير أفضل الظروف لهم"، لافتا إلى أن "تشغيل هذا المستشفى المتلكئ سيوفر تكاليف إرسال أبناء قواتنا الأمنية للعلاج في الخارج".



