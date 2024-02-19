السوداني يتحدث عن تعاقد الحكومة مع مؤسسات صحية لإدارة المستشفيات الحكومية

2024-02-19 19:06:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف رئيس مجلس الوزراء العراقي يوم الاثنين، عن أسلوب جديد في ادارة المستشفيات الحكومية.

ونقل بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز أن رئيس الوزراء قال أثناء جولة أجراها لتفقد بعض المشاريع؛ إن "الحكومة ستبدأ بتجربة جديدة تُنفذ لأول مرّة في العراق، وهي التعاقد مع مؤسسات صحية مختصة بالإدارة والتشغيل للمستشفيات، وفق أحدث ما توصلت له الخدمات الطبية لإدارة 6 مستشفيات حديثة في عدة محافظات".