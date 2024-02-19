تكريم أول امرأة عراقية تعمل ربان طائرة ضمن طاقم الناقل الوطني

2024-02-19 19:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعكرم وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الاثنين، أول امرأة عراقية، تعمل ربان طائرة ضمن طاقم الناقل الوطني.وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بحضور وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، نظمت الخطوط الجوية العراقية، داخل مطار بغداد الدولي حفل استقبال وتكريم للكابتن رزين محمد الدوسكي، بمناسبة ترقيتها إلى درجة ربان طائرة كأول إمرأة عراقية، تحمل هذه الصفة تنضم لفريقها الجوي الرائد".وقال السعداوي خلال حفل التكريم: إن "وصول الدوسكي إلى هذه الإنجاز التاريخي والتي نفذت رحلتها الأولى بين بغداد ودبي، يدل على الجهود التي تبذلها وزارة النقل وإدارة الخطوط الجوية العراقية للطاقات الشبابية والحرص على إيلاء المرأة دورا بارزا بمختلف جوانب العمل في جميع تشكيلات الوزارة".من جانبها، تقدمت الدوسكي "بالشكر والامتنان لجميع من وقف إلى جانبها في جميع مراحل رحلتها الطويلة نحو تحقيق هذا الحلم"، معربة عن "فخرها بتمثيل الخطوط الجوية العراقية، التي يمتد تاريخ تأسيسها إلى أكثر من سبعة عقود من الزمن، وهي فرصة مهمة لتحفيز الشباب العراقي، وخاصة النساء لمتابعة أحلامهم وتحقيق أهدافهم بالعزيمة والإصرار".