الأنبار: زراعة 200 دونم ضمن خطة تأهيل الواحات الصحراوية

2024-02-19 19:18:02 - المصدر: واع

الأنبار- واع- أحمد الدليميأعلن مدير مشروع الواحات الصحراوية في الأنبار سامي حسين علي، اليوم الاثنين، زراعة 200 دونم ضمن خطة تأهيل الواحات.وقال علي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بتوجيه وزير الزراعة عباس جبر المالكي ومتابعة مدير عام دائرة الغابات والتصحر بسام كنعان عبد الجبار، وبدعم من برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، باشرت كوادر مشروع الواحات الصحراوية في محافظة الانبار التابع للدائرة بزراعة 200 دونم في واحة الأخضر".وأضاف، أن "ذلك ضمن خطة الدائرة لتأهيل الواحات الصحراوية والتي تعد جدار الصد الأول والحزام الأخضر في المنطقة الغربية من العراق"، مبيناً أنه "تمت زراعة الشتول المتحملة للجفاف والملوحة من أصناف الزيتون العالي الزيت والفستق الحلبي ومصدات الرياح".ونوه علي بأن "هذه الشتول منتجة في مشاتل المشروع، وهذه الأعمال تقع ضمن نطاق التصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية ومكافحة التصحر حيث تعمل هذه الأشجار بوصفها مصدات ضد العواصف الترابية الصادرة، وتقلل من تأثيراتها على المدن والأراضي الزراعية".