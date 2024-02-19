رئيس الوزراء: الحكومة ستنفذ تجربة لأول مرة بالعراق تتعلق بإدارة وتشغيل المستشفيات

2024-02-19 19:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن الحكومة أعطت الأولوية لإكمال المشاريع المتلكئة، مشيرا إلى أنها ستنفذ تجربة لأول مرة بالعراق تتعلق بإدارة وتشغيل المستشفيات.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أجرى، عصر اليوم، زيارة لموقع مشروع مستشفى قوى الأمن الداخلي في منطقة الباب الشرقي ببغداد، (أحد المشاريع المتلكئة)، وتابع سير تنفيذ العمل فيه ومراحل تقدم إنجازه".وأضاف، أن "رئيس مجلس الوزراء أجرى جولة داخل مبنى المستشفى، واستفسر من المسؤولين عن محطات المعالجة والكهرباء وقنوات الربط الخاصة بتصريف المياه".وأكد رئيس الوزراء- خلال جولة ميدانية في الموقع- أن "الحكومة أعطت الأولوية لإكمال المشاريع المتلكئة وحل جميع المشاكل التي تعترض تنفيذها وبالأخص المستشفيات المتلكئة أو المستشفيات الجديدة وما تتطلبه من أمور خاصة بالعلاج ومستلزمات الأجهزة الطبية".وأشار، إلى أن "الحكومة ستبدأ بتجربة جديدة تُنفذ لأول مرّة في العراق، وهي التعاقد مع مؤسسات صحية مختصة بالإدارة والتشغيل للمستشفيات، وفق أحدث ما توصلت له الخدمات الطبية لإدارة 6 مستشفيات حديثة في عدة محافظات"، مشددا "على وجوب إيلاء منتسبي قوى الأمن الداخلي عناية خاصة وتوفير أفضل الظروف لهم".وبين، أن "تشغيل هذا المستشفى المتلكئ سيوفر تكاليف إرسال أبناء قواتنا الأمنية للعلاج في الخارج".