أخبار مطمئنة.. الزراعة: كميات كبيرة من العجول دخلت العراق "للذبح".. وأسعار اللحوم ستنخفض

2024-02-19 19:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت دائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة، اليوم الاثنين (19 شباط 2024)، دخول كميات كبيرة من العجول المستوردة لأغراض الذبح الى البلاد في اليومين الماضيين مما سيؤدي الى خفض أسعار اللحوم بالفترة المقبلة، فيما استعرضت عدة اسباب بينها ما يتعلق باحداث غزة في 7 تشرين الاول الماضي.

وقال مدير عام الدائرة ثامر حبيب حمزة، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته "بغداد اليوم"، إن "أسباب ارتفاع أسعار اللحوم المحلية بالرغم من أنها تخضع للعرض والطلب تعود الى جشع التجار من جهة، فضلاً عن ارتفاع أسعار الأعلاف من جهة أخرى".

وأضاف، أن "أسعار اللحوم المستوردة ارتفعت بسبب اضطراب الوضع العالمي خاصة بعد 7 تشرين الأول مما أدى الى تقليل استيراد الحيوانات".

وأشار، الى أنه "بحسب الخطة التي وضعت تم دخول كميات كبيرة من العجول المستوردة لأغراض الذبح الى البلاد في اليومين الماضيين مما سيؤدي الى خفض أسعار اللحوم بالفترة المقبلة، بالإضافة الى صدور موافقة بشأن استيراد كميات جديدة من العجول".

ودعا، "التجار والمستثمرين الى مراعاة المواطنين بالأسعار خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك".

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة اطلاق سلسلة دعوات للتخلي عن شراء اللحوم مع قرب شهر رمضان الكريم بسبب ارتفاع اسعارها بشكل كبير من المستحيل على الفقراء والبسطاء شراءها وسط ضبابية حول اسباب الغلاء.

واعدت "بغداد اليوم" تقريرا حول القصة الكاملة لارتفاع اسعار اللحوم، من بينها قلة الانتاج من اللحوم بما لايوازي الطلب، فيما تحدث عدد من رعاة الاغنام عن قيامهم بمغادرة المهنة بسبب انخفاض عدد المواشي لديهم وكذلك ارتفاع اسعار الاعلاف وقلة المراعي.





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