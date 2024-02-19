2024-02-19 19:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

بيان ••••• نظراً لإستعادة دور العراق المستحق اقليميا وعالمياً، وانسجاماً مع توجه الحكومة نحو تعزيز موقعه ونقل الصورة الحقيقة الإيجابية عنه والتي بدأت تترسخ بدلاً عن تلك المشوهة، بسبب الظروف الصعبة التي استطاع بلدنا العريق تجاوزها بهمة وتضحيات أبنائه. قدم العراق طلباً لاستضافة القمة العربية لعام 2025 في العاصمة بغداد، وتسعى الحكومة إلى استكمال مقومات […]

ظهرت المقالة العراق يقدم طلباً لاستضافة القمة العربية لعام 2025 في بغداد أولاً على ايرث نيوز.