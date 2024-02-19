2024-02-19 19:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، باعتقال ثلاثة أشخاص بحوزتهم رمانة هجومية ومواد مخدرة شمالي بغداد. وأخبر المصدر، وكالة إيرث نيوز، بأن “قوة أمنية اعتقلت ثلاثة اشخاص بينهم شخص سوري الجنسية وفتاة سورية الجنسية ضبط بحوزتهم رمانة هجومية ومادة باودر مخدرات وبايب تعاطي، ضمن حي الجزائر في منطقة الشعب”.

ظهرت المقالة بينهم سوريين.. اعتقال ثلاثة أشخاص بحوزتهم رمانة هجومية ومواد مخدرة شمالي بغداد أولاً على ايرث نيوز.