2024-02-19 19:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

عثرت قوة أمنية، اليوم الاثنين، على جثة فتاة عشرينية مرمية بساحة متروكة مقطوعة اليد ومحروقة الوجه شرقي العاصمة بغداد. وعلمت “إيرث نيوز” من مصدر أمني، بأن “قوة أمنية عثرت على جثة فتاة يقدر عمرها 20 عاما مقطوعة احد اليدين وعلى وجهها اثار حروق مرمية بساحة متروكة ضمن منطقة الغرير في سبع قصور شرق العاصمة بغداد”.

ظهرت المقالة مقطوعة اليد ومحروقة الوجه.. العثور على جثة “عشرينية” في ساحة متروكة شرقي بغداد أولاً على ايرث نيوز.