2024-02-19 19:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حصد المنتخب العراقي لألعاب القوى لفعالية التتابع 4x400م، يوم الاثنين، على فضية السباق ضمن منافسات بطولة آسيا داخل الصالات والتي تحتضنها العاصمة الإيرانية طهران.

وقال المدير التنفيذي لاتحاد اللعبة، زيدون جواد، لوكالة شفق نيوز: "لقد قدم رباعي المنتخب العراقي المؤلف من (محمد عبد الرضا، طه حسين، إيهاب جبار، وياسر علي) سباقاً حماسياً وكان قريباً من الذهبية التي حصدها منتخب كازخستان بفارق أجزاء من الأعشار من الثانية".

وأضاف جواد، أن "منتخب العراق لسباق التتابع يعد من الفرق المنافسة دائمة على المراكز الأولى، وجاء منتخب أوزبكستان أولاً للسباق بزمن 3،12،05 دقائق، وجاء المنتخب العراقي ثانياً بزمن 3،12،9 دقيقة، وفي المركز الثالث جاء منتخب إيران بزمن 3،13،96 دقيقة.

وأشار إلى أنه بعد نتيجة العراق يكون حصيلة المنتخب مع ختام بطولة آسيا، ميداليتان ميدالية فضية لفريق التتابع 400م، وميدالية برونزية لسباق 400م للبطل ياسر.