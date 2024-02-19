الحكومة ترد على وثيقة تشير إلى تأهيل عددا من "الدور" التابعة لها

2024-02-19 20:06:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أوضح الناطق باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، اليوم الاثنين (19 شباط 2024)، بشأن المبالغ المالية المخصصة لتأهيل عدد من الدور، بعد ان تناولت مواقع التواصل الاجتماعي ونواب في البرلمان، وثائق عن تخصيص مبالغ مالية لتأهيل عدد من الدور التابعة للحكومة.

وقال العوادي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بعد تداول وثيقة على منصات التواصل الإجتماعي تشير إلى تأهيل عدد من (الدور)، فقد اقتضى التنويه إلى ان الحكومة قد ارتأت تأهيل شامل لبعض المجمعات الرئاسية والتي تضم عددا من دور الضيافة الكبرى والتي شُغلت سابقا من قبل بعض الوزراء والنواب مما جعلها بحاجة الى اجراء عملية صيانة وتأهيل شامل".

واضاف انه "قد اعدت وزارة الإعمار والإسكان الكشوفات المطلوبة ووفقا لمحدداتها السعرية والفنية، وعرضتها وزارة التخطيط على مجلس الوزراء لإقرارها وحصلت الموافقة بقرار المجلس الموقر في 2024/2/7"، مبينا انه "نأمل توخي الدقة في نقل المعلومات وتفويت الفرصة على من يسعى الى تزييف الحقائق ويسيء لسمعة بلدنا العزيز".



