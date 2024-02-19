مصرع رجل وإصابة شاب بحادثي دهس في بغداد

2024-02-19 20:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بمصرع رجل وإصابة شاب نتيجة تعرضهما لحادثي دهس منفصلين ضمن العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "رجلا يبلغ من العمر 66 عاماً، لقي مصرعه نتيجة تعرضه لحاث دهس من قبل صاحب (تكتك) بسبب القيادة بسرعة، ضمن منطقة البلديات شرقي العاصمة"، مؤكداً القبض على صاحب (التكتك) وإيداعه التوقيف.

وأضاف المصدر، أن "شاباً يبلغ من العمر 20 عاماً، أصيب بجروح خطرة، وهو الآن بين الحياة والموت، بعد أن تعرض لحادث دهس من قبل عجلة مدنية ضمن ناحية اللطيفية جنوبي العاصمة"، لافتاً إلى أن "صاحب العجلة لاذ بالفرار لجهة مجهولة".