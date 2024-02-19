إعادة إطلاق أولابلكس OLAPLEX بالتعاون مع إيديال EIDEAL في الإمارات العربية المتحدة

2024-02-19 20:18:08 - المصدر: أولابلكس

تحويل شامل في روتين العناية بالشعر: تعاون قوي بين إيديال و أولابلكس

الكشف عن مستقبل ترميم الشعر: حدث إعادة إطلاق إيديال و أولابلكس

EIDEAL تتعاون مع OLAPLEX لإعادة إطلاق العلامة التجارية الأصلية المعروفة بإعادة بناء روابط الشعر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة- تفتخر إيديال، الموزع الرائد لمنتجات أولابلكس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإعلان عن إطلاق شراكة مبتكرة تهدف إلى إعادة تقديم العلامة التجارية الأصلية والرائدة في إعادة بناء روابط الشعر. تمثل هذه الشراكة نقطة تحول هامة في رفع معايير العناية بالشعر في المنطقة، مما يشير إلى بزوغ عهد جديد مليء بالابتكار والتوفر لتكنولوجيا أولابلكس الثورية.

أُقيمَ هذا الحدث المنتظر في السابع من فبراير 2024، في فندق مي دبي المرموق، حيث جذبَ أكثر من 150 ضيفاً متميزاً. تمتع الحضور بالكشفِ عن إبتكارٍ متميز، دمجَ بين الإبداع والفن بسلاسة، ليتركَ انطباعاً دائماً على الجميع. قدّم الحدث تجربة غامرة للضيوف، تضمّنتْ عروضًا تفاعلية وفرصًا للتفاعل مع شخصيات مرموقة في الصناعة، ما أثارَ الإلهام والترقب للمستقبل.

صرّح سام كاربنتر، مدير التعليم في شركة إيديال لمنتجات أولابلكس، قائلاً: "أولابلكس كانت جزءًا لا يتجزأ من مجموعة الأدوات المهنية الخاصة بي لمدة تقارب العشر سنوات. لم تُحدث أولابلكس صناعتنا فقط، بل غيّرت العمل الذي كنت قادرًا على تحقيقه كفنان تلوين الشعر. وحتى الآن، تظل النتائج التي يمكن لعملائي التوقع بها في الصالون وفي المنزل لا تضاهى! تم اختبار هذه المنتجات بشكل مستقل وتخضع للتجدد المستمر. أحب كيف تتمتع أولابلكس برؤية مستقبلية وكيف أنها دائمًا تضع الإحتراف في المقام الأول!".

لمزيد من التفاصيل حول الشراكة الديناميكية بين EIDEAL وOLAPLEX، يرجى زيارة www.eideal.com أو متابعة @eideal.official و@olaplexarabia على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

للتواصل الإعلامي:

Riwa@qqomms.com

نبذة عن إيديال:

تأسست إيديال في عام 2008 وشكلت ركيزة أساسية في عالم العناية المحترفة بالشعر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تشتهر بالالتزام الراسخ بالجودة والابتكار، حيث تقدم مجموعة شاملة من منتجات الشعر والأدوات الراقية، مما جعلها تكسب ثقة مصففي الشعر وعشاق الجمال.

نبذة عن أولابلكس:

منذ إنشائها في عام 2014 في كاليفورنيا، أعادت أولابلكس تعريف مفهوم العناية بالشعر في جميع أنحاء العالم بتقنيتها الرائدة. تعمل تركيبة "بناء الروابط" الحاصلة على براءة اختراع على إصلاح وتقوية الشعر التالف، مما يجذب اهتمام المحترفين والمستهلكين. تواصل أولابلكس حتى اليوم قيادة الصناعة بنهجها المبتكر والتزامها بالتميز