2024-02-19 20:18:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة شرطة الكرخ، اليوم الاثنين (19 شباط 2024)، عن القاء القبض على متهمين قيدا شقيتهما بالسلاسل 3 اشهر في المحمودية.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد ورود مناشدة عن طريق الخط الساخن لقيادة شرطة الكرخ عن وجود امرأة متعرضة الى تعنيف وربط بسلاسل بأحد غرف الدار من قبل اشقائها لمدة ثلاثة اشهر ضمن منطقة المحمودية، تم على الفور تشكيل فريق عمل بإشراف قائد شرطة الكرخ ومتابعة معاون قيادتنا مع مدير قسم المحمودية".

وأضافت أنه "بعد استحصال الموافقات الاصولية من قبل قاضي التحقيق والذي قرر القبض على المتهمين، وبعد المداهمة والتحري تم القبض على المتهمين وضبط السلاسل داخل احد الغرف وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

وشهدت محافظات عراقية مختلفة حالات مماثلة في الاشهر السابقة.