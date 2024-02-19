العثور على فتاة "مقطوعة اليد ومشوهة الوجه".. واعتقال شاب وفتاة سوريين بالمخدرات

2024-02-19 20:18:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر امني اليوم الاثنين (19 شباط 2024)، باعتقال 3 اشخاص يحملون مخدرات ورمانة هجومية بينهم فتاة وشاب سوريين، فيما عثر على جثة فتاة "مقطوعة اليد ووجهها مشوه شمال بغداد بحادثة منفصلة.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه "تم اعتقال ثلاثة اشخاص بينهم شخص سوري الجنسية وفتاة سورية الجنسية ضبط بحوزتهم رمانة هجومية ومادة باودر مخدرات وبايب تعاطي كانوا ضمن حي الجزائر في منطقة الشعب".

وفي حادث منفصل، اشار المصدر الى أنه "تم العثور على جثة فتاة يقدر عمرها 20 عاما مقطوعة احد اليدين وعلى وجهها اثار حروق مرمية بساحة متروكة ضمن منطقة الغرير في سبع قصور شرق العاصمة".



