2024-02-19 20:18:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين (19 شباط 2024)، أهمية التوجيه الاخير لوزير الداخلية بجعل ضباط مراكز الشرطة من خريجي دورات التحقيق حصرًا.

وقال المتحدث باسم الوزارة العقيد مقداد الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك أهمية كبيرة في توجيه وزير الداخلية بأن يكون الضباط في مراكز الشرطة هم من خريجي دورات التحقيق".

وبين ان "أبرز فوائد هذا الامرأن يكون هناك اختصاص في المراكز كافة وهؤلاء الضباط تكون لهم خبرة في مجال التحقيق، وهذا امر مهم في مراكز الشرطة".

وأضاف الموسوي، ان "هذا التوجيه جاء من باب المهنية وحفظ حقوق الناس، وبان يكون الضابط مسلحا بالأمور التحقيقية ويكون له علم ودراية بكل ما يقوم به من اعمال التحقيقية وحتى الإدارية، ولهذا جاء توجيه وزير الداخلية بجعل ضباط مراكز الشرطة من خريجي دورات التحقيق".

ويوم امس الاحد، أمر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بأن يكون ضباط مراكز الشرطة من خريجي دورات التحقيق وعدم تنصيب أي ضابط في إدارة المراكز من غير الخاضعين لهذه الدورات، مشدداً على “أهمية تكثيف متابعة الكادر الوسطي بما يخدم سياسة وزارة الداخلية”، وذلك خلال ترؤسه المؤتمر الأول للتدريب، في مقر الوزارة.