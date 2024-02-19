2024-02-19 20:22:10 - المصدر: إن تي تي داتا

أعلنت "بيوند ون" عن تعاونها مع "إن تي تي داتا" لتطبيق نظام "RISE" من "SAP S/4HANA Public Cloud". لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة العملاء في مجال الخدمات الرقمية والاتصالات

دبي – يسر شركة "إن تي تي داتا بزنس سوليوشنز" الإعلان عن شراكتها الإستراتيجية مع "بيوند ون"، مزود الخدمات الرقمية وشركة الاستثمار والتشغيل في قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، وذلك بهدف تطبيق نظام "RISE" من "SAP S/4HANA Public Cloud". وتُعد هذه الشراكة خطوة حاسمة نحو تعزيز الكفاءة التشغيلية والاستفادة من أحدث ابتكارات مجال الخدمات الرقمية والاتصالات.

أعرب الدكتور عبد الباري دانيش، الرئيس التنفيذي لشركة "إن تي تي داتا بزنس سوليوشنز" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تحمسه لهذه الشراكة، قائلًا: "بالجمع بين خبراتنا العميقة في هذا المجال والخبرات الاستشارية العالمية، مع مرونة نموذج التسليم العالمي، نحن على استعداد لتقديم حلول جزرية ل"بيوند ون". نسعى جاهدين للتأكد من أن "بيوند ون" مزودة بأحدث حلول SAP لتحقيق أهدافها التجارية المنشودة".

التجارب الرقمية التي تقدمها شركة "بيوند ون" شديدة التخصيص وتساعد على تشكل سلوكيات المستهلك.

تعمل شركة "بيوند ون" على تصميم تجارب رقمية مخصصة وطرحها في الأسواق ذات النمو المرتفع، لتعيد تشكيل طرق طرح النظم البيئية الرقمية المخصصة للمستهلكين. تنشط شركة "بيوند ون" في المملكة العربية السعودية وكولومبيا والمكسيك وعمان والكويت وتشيلي والإمارات العربية المتحدة؛ وتهدف إلى تغيير ساحة الخدمات الرقمية التقليدية. تم تأكيد تاريخ البدء الخاص بتطبيق نظام "SAP S/4HANA Public Cloud" ليكون في نهاية الربع الثاني من هذا العام؛ مما يشكل علامة بارزة في التطور الرقمي لشركة "بيوند ون".

وتهدف هذه الشراكة إلى حل تحديات "بيوند ون" بشكل مباشر، بما في ذلك إدارة العمليات المعقدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وضمان الامتثال التنظيمي وتحسين أداء الشبكة. ستنفذ شركة "إن تي تي داتا بزنس سوليوشنز" الوحدات الأساسية لنظام "SAP S/4HANA Public Cloud”، والتي تتمثل في إدارة الأصول والنظم المالية والموارد البشرية وسلسلة التوريد، لتلبية هذه الاحتياجات بكفاءة.

إحداث تغيير جذري لعالم يتميز بالشمولية والتنوع والارتباط

سلّط مانويل إيتر، المدير المالي لمجموعة "بيوند ون"، الضوء على الأهمية الإستراتيجية لهذا المشروع: "تتمثل مهمتنا في تصميم تجارب رقمية مخصصة تؤثر بشكل إيجابي على حياة المستهلكين. وبالاستعانة بخبرات "إن تي تي داتا" وتقنيات SAP المتطورة، سننفذ معًا أفضل الحلول المبتكرة التي تمكننا من تجاوز معايير الصناعة لعالم يتسم بالشمولية والتنوع والارتباط".

وعلق مروان زين الدين، المدير العام لشركة "SAP UAE"، على هذا التعاون قائلًا: "تعتز "SAP" بدعمها لشركة "بيوند ون" من خلال مجموعتنا الشاملة من المنتجات المصممة خصيصًا لتطوير قطاع الاتصالات. من خلال شراكتنا مع "إن تي تي داتا بزنس سوليوشنز"، ستتمكن "بيوند ون" من تحقيق كفاءة تشغيلية محسنة وتقديم تجربة عملاء متميزة".

تحسين جودة الخدمات من خلال توفير وقت استجابة أسرع وعروض مخصصة

سيسهم تطبيق "RISE" من "SAP" و"SAP S/4HANA" في معالجة تحديات الأعمال الأساسية لشركة "بيوند ون"، ويشمل ذلك تبسيط العمليات التجارية وتعزيز عمليات اتخاذ القرار من خلال المعلومات في الوقت الفعلي وتقليل التدخلات اليدوية أثناء تحقيق الشركة لأهداف النمو الطموحة. يتوقع من هذا التعاون الإستراتيجي تحقيق فوائد كثيرة لشركة "بيوند ون"، بما في ذلك زيادة عمليات دوران المخزون، وتحسين التقارير المالية، وتوحيد العمليات التجارية.

وبالإضافة إلى ذلك، سيحصل عملاء "بيوند ون" على خدمات بجودة أفضل، وأوقات استجابة أسرع، وعروض مخصصة، وإمكانية الوصول إلى الخدمات المبتكرة؛ مما يؤدي في نهاية المطاف إلى الحصول على تجربة أفضل.

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نبذة عن "بيوند ون":

"بيوند ون" هي شركة مزودة للخدمات الرقمية تُعيد صياغة التجربة الرقمية الشخصية للمستهلكين بشكل جذري في الأسواق الناشئة حول العالم. نحن نضع الـفرد في صميم كل ما نفكر ونقوم به، لابتكار تجارب رقمية مخصصة للغاية تعمل على تحسين حياتهم، وإيجاد عالم أكثر شمولية وحيوية وترابطاً للجميع. ويقع المقر الرئيسي لشركة "بيوند ون" في دبي، وهي شركة تابعة لشركة الاستثمار العالمية الخاصة "بريورا مانجمنت هولدينغ دبي"، وتعمل من خلال استثماراتها في عدد من البلدان حول العالم. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.beyond.one

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رمزي الأبرص

+971 58 567 8949

media@Beyond.One

www.beyond.one

نبذة عن "إن تي تي داتا بزنس سوليوشنز":

تقدم "إن تي تي داتا بزنس سوليوشنز" الحلول المبتكرة، بداية من الاستشارات والتنفيذ، ووصولًا إلى الخدمات المُدارة وغيرها، وتعمل على تعزيز حلول SAP باستمرار لتكون صالحة للشركات وموظفيها.تسعى "إن تي تي داتا بزنس سوليوشنز" لمساعدة الشركات على التحول والنمو، وبفضل خبرتنا العميقة في حلول SAP، نقوم بربط الفرص التجارية لعملائنا بأحدث التقنيات، ونقدم حلولًا فردية في جميع مجالات الأعمال لتحقيق النجاح لعملائنا. تعد "إن تي تي داتا بزنس سوليوشنز" جزءًا من مجموعة "إن تي تي داتا" وشريكًا إستراتيجيًا عالميًا لشركة SAP، إلى جانب علاقاتها الوثيقة مع شركاء آخرين في هذا المجال. وبهذه الصفة، توفر الشركة لعملائها الحاليين والمحتملين إمكانية الوصول إلى الحلول والتطويرات المبتكرة، ومن ثم تسهم في تيسير الحلول المبتكرة والأعمال التجارية طويلة المدى بفعالية. توظف شركة "إن تي تي داتا بزنس سوليوشنز" أكثر من 15,000موظف في أكثر من 30 دولة.

نبذة عن SAP:

تهدف إستراتيجية SAP إلى مساعدة كل المؤسسات على العمل بشكل ذكي ومستدام. بصفتنا شركة رائدة في تطوير البرامج للمؤسسات، فإننا نساعد الشركات على اختلاف أحجامها وقطاعاتها على العمل بأفضل أداء: يساهم عملاء SAP بنسبة 87% من إجمالي التجارة العالمية. يساعد التعلم الآلي وإنترنت الأشياء (IoT) وتقنيات التحليل المتقدمة لدينا على تحويل شركات العملاء إلى مؤسسات ذكية. تزود SAP الأفراد والمؤسسات برؤية عميقة للأعمال وتعزز سبل التعاون التي تمكنهم من البقاء في طليعة التنافس. نحن نعمل على تبسيط حلول التكنولوجيا للشركات لتتمكن من استخدام برامجنا كيفما تشاء وبدون انقطاع في الخدمة. تمكن مجموعة التطبيقات والخدمات الشاملة التي نقدمها رجال الأعمال والأفراد في 25 مجالًا عالميًا من العمل بشكل مربح والتكيف بشكل مستمر مع الظروف المختلفة وإحداث فارق. بفضل وجود شبكة عالمية من العملاء والشركاء والموظفين وقادة الفكر، تسهم SAP في تعزيز سُبل العمل بشكل أفضل وتحسين جودة حياة الأفراد. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.sap.com.