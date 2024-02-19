شركه تكنو تطلق هاتف TECNO SPARK 20 Pro بميزات مذهلة وكاميرا بدقة 108 ميجابكسل وسعر يبدأ من 145 دولار

2024-02-19 20:26:24 - المصدر: شركه تكنو

مع كاميرا رئيسية فائقة الاستشعار بدقة 108 ميجابكسل ومعالج G99

وبسعة 256+ 16 جيجابايت مقابل 145 دولارًا

و256 +21 جيجابايت مقابل 165 دولارًا فقط!

بغداد ، العراق ، 18 فبراير2024

أعلنت العلامة التجارية التكنولوجية المبتكرةTECNO عن إطلاق هاتف SPARK 20 Pro في 18 فبراير. ويعتبر SPARK 20 Pro أحدث إضافة إلى سلسلة SPARK 20، وهو جهاز محسّن يتميز بمعالج أكثر كفاءة، مدفوعًا بأداء يفوق التوقعات. إنه يضع معيارًا جديدًا للتميز والقوة، ويوفر أفضل تجربة للمستخدم في فئته، مما يجعله جهازًا رائدًا مميز في نطاقه السعري. نظرًا لكونها سلسلة مصممة خصيصًا للمستهلكين الشباب، فقد وضعت السلسلة SPARK نفسها دائمًا في المقدمة مع التركيز على التصميم والمظهر الحديث، ووظائف الكاميرا الغنية، وقوة المعالجة الرائعة لتعزيز كل جانب من جوانب تجربة المستخدم. ويمثل هاتف SPARK 20 Pro الجديد ترقية غير مسبوقة لهذه السلسلة.

مميزات SPARK 20 Pro TECNO

يقدم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع عدسة سيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

فقد تم تجهيز SPARK 20 Pro بمجموعة شرائح MediaTek Helio G99 .

بمجموعة شرائح . يأتي الجهاز بشاشة FHD بقياس 6.78 بوصة مع دعم معدل تحديث 120 هرتز.

بقياس 6.78 بوصة مع دعم معدل تحديث 120 هرتز. يأتي بنظام التشغيل HiOS 13 المبني على نظام التشغيل Android 13 .

المبني على نظام التشغيل . مكبر صوت ستيريو مزدوج، صوت أعلى، تأثير صوت DTS .

. يوفر الهاتف بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي السريع بقدرة 33 وات.

التصميم والعرض

يتميز TECNO Spark 20 Pro بشاشة IPS LCD مقاس 6.78 بوصة، مما يوفر متعة للعيون بصورها النابضة بالحياة ودقة مذهلة تبلغ 1080 × 2460 بكسل. وتضمن إضافة معدل تحديث يبلغ 120 هرتز أن كل تفاعل مع الشاشة ليس سلسًا فحسب، بل ممتعًا أيضًا، مما يضع معيارًا جديدًا للترفيه الغامر أثناء التنقل. وبصرف النظر عن هذا، فقد حصل الجهاز أيضًا على شهادة IP53 لمقاومة الغبار والرذاذ. فيما يتعلق بخصائص الأمان، سوف تحصل على الماسح الضوئي لبصمات الأصابع على اللوحة الجانبية. يوفر الهاتف مجموعة واسعة من خيارات الألوان بحيث لا يمثل اختيار المزيج المثالي مشكلة بالنسبة لك. يمكنك الاختيار بين Frosty Ivory وSunset Blus وMoonlit Black وMagic Skin 2.0 Green الذي يوفر ملمسًا جلديًا غير لامع.

الذاكرة ومساحة التخزين الداخلية

يتم تشغيل هاتف TECNO Spark 20 Pro بواسطة مجموعة شرائح MediaTek Helio G99 مقاس 6 نانومتر، مما يوفر منصة قوية لتعدد المهام وتجربة ألعاب لا مثيل لها. يبرز معالج MTK G99 باعتباره الأفضل في فئته، مما يضمن عمليات سلسة ومستقرة لمهامك اليومية. والجدير بالذكر أن هناك ترقية كبيرة في أداء هاتف TECNO Spark 20 Pro، حيث يأتي معالجه مزودًا بمحرك Aurora المدعوم بالذكاء الاصطناعي مما يعزز معدل إطلاق الألعاب الرئيسية بنسبة 85% والتطبيقات الشائعة بنسبة 95%. علاوة على ذلك، يعمل التحسين العميق لـ Darwin Engine على تحسين معدلات الإطارات بمقدار 8x، مما يوفر تجربة ألعاب استثنائية وخالية من التأخير وبأقل قدر من الحرارة. فيما يتعلق بالتدقيق فيما يتعلق بالتخزين، يوفر هاتف TECNO Spark 20 Pro مساحة داخلية رائعة تبلغ 256 جيجابايت مقترنة بتكوين ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 16(8 + 8) جيجابايت و يتوفربسعر145$ ، مما يوفر ميزة كبيرة للمستخدمين الذين يرغبون في تخزين محتوى الوسائط المتعددة دون قيود. يتوفر الجهاز أيضًا في إصدار مزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تبلغ 21 (12 + 9) جيجابايت ، مما يلبي احتياجات المستخدمين ذوي الأداء العالي واحتياجات التخزين و يتوفربسعر165$.

الكاميرا

يعيد هاتف TECNO Spark 20 Pro تعريف التصوير الفوتوغرافي من خلال إعداد الكاميرا الثلاثية الرائعة بدقة 108 ميجابكسل، مما يوفر مواصفات رائدة للحصول على تفاصيل ووضوح ملحمي. يضمن المستشعر الداخلي 3X والتكبير الرقمي 10X التركيز البؤري السلس بالقرب أو البعيد. تعمل تقنية HDR متعددة الإطارات على موازنة الضوء والظل، مما يؤدي إلى إنشاء تركيبات غير عادية في ظروف الإضاءة المختلفة. تعرض صور ضوء النهار صورًا نابضة بالحياة، بينما يلتقط الوضع الليلي صورًا رائعة باستمرار، ويظهر أحيانًا الحد الأدنى من الضوضاء في ظروف الإضاءة المنخفضة. يوفر تطبيق الكاميرا الأصلي سهل الاستخدام أدوات للتصوير الفوتوغرافي والفيديو الرائع. تضمن عدسة السيلفي بدقة 32 ميجابكسل المزودة بفلاش LED مزدوج صور سيلفي مذهلة ومقاطع فيديو عالية الجودة. يوفر فلاش درجة الحرارة ثنائي اللون ثلاثة أوضاع لأنماط صور لا حدود لها - بارد،افتراضي، دافئ، ارفع من مستوى صور السيلفي الخاصة بك مع ضوء ملء احترافي، مما يضمن سطوعًا متوازنًا في كل لقطة. بفضل تسجيل الفيديو بدقة 2kبمعدل 30 إطارًا في الثانية، يلتقط TECNO Spark 20 Pro كل لحظة ببراعة، مما يضمن أنك لن تمر بلحظة مملة أبدًا.

البطارية وغيرها

يتم تشغيل Spark 20 Pro ببطارية فائقة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة ووحدة شحن سريع بقدرة 33 وات (من النوع C). فهو يوفر قدرة تحمل ملحمية تصل إلى يومين من الاستخدام العادي قبل إعادة الشحن. قم بإحياء البطارية وإعادة شحنها باستخدام الشحن السريع بقوة 33 واط. استمتع بصوت فائق مع انغماس حقيقي في الستيريو، حيث يتميز بتعزيز مستوى الصوت بنسبة 200% وتحسين DTS للحصول على صوت جهير عميق ومنع التشويه. وتتوافق تقنية تكيف القناة مع اتجاه الجهاز، مما يتيح الحرية أثناء الفيديو أو الألعاب دون المساس بجودة الصوت. قم بالتبديل بسلاسة بين الوضع المحمول والوضع الحر باستخدام خوارزمية Volume Plus، مما يضمن مكالمات أكثر وضوحًا بنسبة 400% في البيئات الصاخبة، مما يلبي احتياجات الترفيه والعمل. بالإضافة إلى ذلك، يوفر الجهاز اتصالاً مرضيًا مع شبكة Wi-Fi وBluetooth وأجهزة استشعار أساسية موثوقة، ويدعم الجهاز أيضًا تقنية NFC. ومع ذلك، يعتمد مدى التوفر على المنطقة التي تشتري فيها هذا الجهاز.

حول TECNO

TECNOهي علامة تجارية تكنولوجية مبتكرة لها أفرع في أكثر من 70 دولة ومنطقة عبر القارات الخمس. منذ إطلاقها، أحدثت TECNO ثورة في التجربة الرقمية في الأسواق العالمية الناشئة، ودفعت بلا هوادة من أجل التكامل المثالي للتصميم الجمالي المعاصر مع أحدث التقنيات. واليوم، تطورت TECNO لتصبح شركة رائدة معترف بها في أسواقها المستهدفة، حيث تقدم أحدث الابتكارات من خلال مجموعة واسعة من الهواتف الذكية والأجهزة الذكية القابلة للارتداء وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وأنظمة تشغيل HiOS ومنتجات المنزل الذكي. مسترشدة بجوهر علامتها التجارية "توقف عند اللاشيء"، تلتزم TECNO بفتح أفضل وأحدث التقنيات للأفراد الذين يتطلعون إلى المستقبل. من خلال إنشاء منتجات أنيقة وذكية، تلهم TECNO المستهلكين في جميع أنحاء العالم ألا يتوقفوا أبدا عن السعي وراء أفضل ما لديهم وأفضل مستقبل لهم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الرسمي http://www.tecno.com