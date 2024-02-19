التوسع الإستراتيجي لشركة BruntWork في استخدام خدمات المساعد الافتراضي يلبي حاجة السادة المحامين الملحة لهذه الخدمات

2024-02-19 20:31:55 - المصدر: BruntWork

(نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، 7 فبراير 2024) - تلبيةً للتحول الكبير في المجال القانوني، تعمل شركة BruntWork، الشركة الرائدة في حلول الاستعانة بمصادر خارجية بمختلف المجالات، على توسيع استخدام خدمات المساعد الافتراضي (VA). ويتطرق هذا النهج إلى الزيادة في استخدام العمليات الافتراضية بواسطة شركات المحاماة من أجل تقليل النفقات وتحسين الكفاءة.

ويوضح وينستون أونج، الرئيس التنفيذي لشركة BruntWork، التي تخدم أكثر من 500 مكتب محاماة على مستوى العالم، تحول القطاع القانوني إلى نهج "العمل عن بعد". وأشار أونج إلى "أن القطاع القانوني يتبنى التحول إلى نهج "العمل من أي مكان"، وتتبوأ مؤسسة BruntWork الريادة في هذا التحول". "إن خدمات المساعد الافتراضي لدينا أساسية في تنظيم المهام الإدارية، ودعم المحامين لتحديد أولويات خدمات العميل والتطور الإستراتيجي."

توضح البيانات أن أكثر من 65% من الممارسات القانونية تستفيد من خدمات المساعد الافتراضي في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة لأكثر من 90% بحلول عام 2025. ويتم دعم هذا النمو بالتقدم التقني، وترتيبات العمل التكيفية، والإستراتيجيات المبتكرة لإدارة المواهب، مما يبرز الحاجة الملحة لخدمات المساعد الافتراضي في الممارسات القانونية الحديثة.

لاحظت شركة BruntWork زيادة بنسبة 50% في العقود القانونية الجديدة بمعدل ربع سنوي، مما يعكس الاتجاه السائد لتبني هذا النهج على مستوى القطاع. وتشير التوقعات أنه بحلول عام 2030 سيزيد استخدام المتخصصين القانونيين لخدمات المساعد الافتراضي بمقدار ثلاثة أضعاف، وذلك نتيجة الاتجاه المتزايد للعمل عن بعد واستخدام خدمات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتقنيات الأتمتة.

تتضمن خدمات المساعد الافتراضي الشاملة التي تقدمها شركة BruntWork الدعم الإداري، وتنسيق علاقات العملاء، وإجراء أبحاث الحالة، والمساعدة في خدمات التقاضي. ويصرح أونج "أن خدمات المساعد الافتراضي لدينا تُحِدث تحولاً كبيرًا في ممارسات شركات المحاماة، حيث تضمن لها تقديم خدمة فعالة بتكلفة أقل" . يؤدي هذا النهج إلى تحسين مستوى رضا العملاء وزيادة أرباح الشركة بصورة كبيرة.

وعلاوة على هذا تلتزم شركة BruntWork بشكل صارم ببروتوكولات حماية البيانات، كما يتضح من حصولها على شهادات الأمان ISO 27001. ويؤكد أونج أن "الالتزام بأفضل المعايير الدولية لأمان البيانات، يعزز ثقة العملاء ويضمن الشفافية التشغيلية".

تشير شركات المحاماة المتعاونة مع BruntWork إلى حدوث انخفاض كبير في التكاليف، مع توفير يتراوح بين 60% إلى 80%، عند استخدام خدمات المساعد الافتراضي لوظائف الدعم. تؤيد فعالية التكلفة هذه العرض المغري الذي تقدمه شركة BruntWork للقطاع القانوني.

للحصول على تفاصيل إضافية حول حلول الاستعانة بمصادر خارجية بواسطة شركة BruntWork، تفضل بزيارة bruntwork.co.

حول شركة BruntWork

تشتهر شركة BruntWork بنموذجها التطلعي للاستعانة بمصادر خارجية، حيث تساعد في تحقيق توسع كبير، وتتلقى إشادة على نهج التوظيف الذي تتبعه. ومع توفر فرق خارجية تغطي الكثير من الوظائف والمجالات، تدعم شركة BruntWork غيرها من الشركات للتركيز على الأنشطة الأساسية، مع الوصول إلى مجموعة عالمية من المواهب.

معلومات الاتصال:

مسؤول الاتصال: وينستون أونج

اسم الشركة: BruntWork

الموقع الإلكتروني للشركة: https://www.bruntwork.co/

عنوان البريد الإلكتروني لمسؤول الاتصال: pr@bruntwork.co