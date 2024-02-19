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إسرائيل تحدد موعدا نهائيا لاجتياح رفح بريا، وغارات إسرائيلية على مدينة صيدا جنوبي لبنان

إسرائيل تحدد موعدا نهائيا لاجتياح رفح بريا، وغارات إسرائيلية على مدينة صيدا جنوبي لبنان
إسرائيل تحدد موعدا نهائيا لاجتياح رفح بريا، وغارات إسرائيلية على مدينة صيدا جنوبي لبنان
2024-02-19 21:03:11 - المصدر: بي بي سي
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