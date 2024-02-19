إسرائيل تحدد موعدا نهائيا لاجتياح رفح بريا، وغارات إسرائيلية على مدينة صيدا جنوبي لبنان
2024-02-19 21:03:11 - المصدر: بي بي سي
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