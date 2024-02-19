2024-02-19 21:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يوم الاثنين، إنهاء عقد اللاعب الشاب، أميرهان ديليباس من قبل نادي بشكتاش التركي، بسبب تطبيقات المواعدة.

وجاء في بيان للنادي وتابعته وكالة شفق نيوز: "لقد انفصلنا عن لاعب كرة القدم المحترف أميرهان ديليباس بالاتفاق المتبادل، نتمنى له النجاح في مسيرته المستقبلية".

وعلى الرغم من عدم تأكيد الأسباب الرسمية وراء قرار النادي، فمن المحتمل أن يكون مرتبطا بالملف الشخصي لديليباس على تطبيق "بامبل" للمواعدة.

وعلى ملفه الشخصي في التطبيق، ظهر اللاعب وهو يرتدي قميص النادي، وكتب أنه يبلغ من العمر 24 عاما، على الرغم من أنه يبلغ من العمر 21 عاما.

وقال اللاعب في بيان على "إنستغرام": "أرفض الافتراءات التي تطلقها الحسابات المزيفة، وأود أن أشير إلى أن ولائي لفريقي لا يمكن التشكيك فيه، بشكتاش مسؤولية بالنسبة لي، لقد كان حبك أعظم دافع لي".

وبدأ ديليباس مسيرته المهنية في صفوف الشباب في بشكتاش عام 2010، عندما كان عمره سبعة أعوام فقط.