2024-02-19 21:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يخوض ممثل العراق في بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة، نادي مصافي الشمال، يوم غدٍ الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة مساءً، أولى مبارياته ضمن منافسات البطولة، عندما يواجه منافسه السويحلي الليبي لحساب المجموعة الثانية والتي ستحتضنها قاعة قصر الرياضة في العاصمة الأردنية عمان.

وقال رئيس الهيئة الإدارية لنادي المصافي، أنور جاسم زيدان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الفريق على أهبة الاستعداد لمواجهة ممثل ليبيا في افتتاح مباريات المجموعة التي تضم كلا من (الشرطة القطري، وبرقان الكويتي، ودار كليب البحريني، وشباب عيرا الأردني)، وسيحاول جاهداً بقيادة المدرب خالد صالح، أن يقدم أفضل المستويات في هذه البطولة".

وأضاف زيدان، أن "المشاركة الماضية للفريق في مصر كانت إيجابية ومثمرة وقدم مستوى يليق بسمعة الطائرة العراقية، لذا يطمح مصافي الشمال في هذه النسخة، أن يقدم كل ما لديه لخطف أحد الأوسمة الملونة".

يذكر أن فريق غاز الجنوب بطل النسخة الماضية للدوري العراقي الممتاز، أعلن بوقت سابق، انسحابه قبل أيام من انطلاق المسابقة.