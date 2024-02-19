إسبانيا تعتزم فرض "عقوبات من جانب واحد" على مستوطنين إسرائيليين يمارسون العنف في الضفة الغربية

2024-02-19 21:10:38 - المصدر: بي بي سي

قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الإثنين، إن بلاده ستفرض من جانب واحد عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية، إذا لم تتوصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن الأمر.

وأضاف أن إسبانيا، التي تنتقد أيضا الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، ستضغط من أجل الموافقة على مثل هذه العقوبات خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي يعقد في بروكسل يوم الاثنين.

وقال ألباريس خلال مؤتمر صحفي قبل الاجتماع: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، ستمضي إسبانيا بشكل أحادي في فرض هذه العقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف".

كما عبر وزير الخارجية الأيرلندي، مايكل مارتن، في وقت سابق اليوم الإثنين، عن أمله في أن توافق دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع على هذه العقوبات.

وتظهر أرقام الأمم المتحدة أن هجمات المستوطنين اليومية تضاعفت منذ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وما تلاه من هجوم إسرائيلي على غزة.