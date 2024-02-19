وزير الموارد: المخزون المائي ازداد بحدود 5 مليارات متر مكعب

2024-02-19 21:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، ازدياد المخزون المائي بحدود 5 مليارات متر مكعب، نتيجة الأمطار الأخيرة والسيول، فيما أشار إلى أن أكثر كمية الأمطار تم تسجيلها في قضاء بنجوين بمعدل 137 ملم.وقال عبد الله لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الأمطار الأخيرة التي هطلت تركزت في المناطق الشمالية"، مبيناً أن " أكثر كمية الأمطار تم تسجيلها في قضاء بنجوين بمعدل 137 ملم، ودربندخام بحدود 9 ملم وبقية المناطق تجاوزت الـ50 ملم".وأضاف، ان "السيول تركزت في المناطق الشمالية والشرقية والشمال الشرقية، حيث كانت السيول في محافظة ديالى كبيرة وغذت سدي حمرين ودربندخان، ونأمل بقدوم سيول جديدة لتغذية سد العظيم"، مؤكدا ان "المخزون المائي ازداد بحدود 5 مليارات متر مكعب نتيجة الأمطار والسيول الأخيرة".وأوضح، أنه "تم إطلاق موجة مياه جديدة من السدود باتجاه الجنوب لانعاش الاهوار، حيث وصلت الموجات الآن بغداد ولوحظ ارتفاع بمنسوب النهر"، محذراً المتجاوزين على حوض النهر من تعرضهم لموجات مياه كبيرة.