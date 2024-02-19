2024-02-19 21:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكنت القوات الامنية، يوم الاثنين، من تفكيك شبكة للاتجار بالمخدرات ومصادرة 15 كيلوغراماً من الكرستال في بغداد.

وذكر بيان لوزارة الداخلية ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بإشراف الوزير عبد الأمير الشمري وبعملية نوعية ذات جهد استخباري دقيق، تمكنت مديرية شؤون مخدرات الكرخ من تفكيك شبكة من المتاجرين بالمخدرات تتكون من (8) متهمين وامرأة".

وأضاف "تم ضبط (15) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة".