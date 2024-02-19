2024-02-19 21:12:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حذرت نقابة الصيادلة العراقيين، اليوم الاثنين (19 شباط 2024)، من خطورة ظاهرة بيع الادوية عبر الانترنت، فيما وجهت رسالة الى الجهات الأمنية المختصة.

وقال نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي، لـ"بغداد اليوم"، ان "ظاهرة بيع بعض الادوية عبر الانترنت من الظواهر الخطيرة التي تضر بشكل كبير وخطير على صحة المواطنين، وهي ظاهرة غير علمية وغير مهنية، وهذا الامر ممنوع ويحاسب عليه القانون بشدة بحسب قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 40 لسنة 70 المعدل".

وبين ان "القانون يؤكد على عدم جواز الاعلان عن ادوية او مستحضرات طبية الا بعد نشرها في المجلات الطبية المعتمدة، والأدوية التي تباع عبر الأنترنت هي خارج هذه المجلات وهي غالبا ما تكون تجارية وغير مفحوصة حتى من قبل أي جهة رقابية وتدخل بعضها للعراق بصورة غير رسمية وقانونية".

وأضاف نقيب الصيادلة العراقيين ان "الجهات الأمنية المختصة عليها متابعة ومراقبة كل الصفحات التي تعلن عن هذه الادوية التي تشكل خطورة حقيقية على صحة وسلامة المواطنين، ونحن ارسلنا عدة كتب بشان ذلك للجهات ذات العلاقة والاختصاص، والامر يتطلب جهدا امنيا كبيرا للحد من هذه الظاهرة الخطيرة".

ويعاني العراق من دخول الادوية عبر التهريب، حيث سبق ان اشار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى ان العراق يستورد ادوية بأكثر من 3 مليار دولار سنويا، حيث ان 90% من الادوية مستوردة والجزء الاكبر منها مهرب وغير مفحوص، قبل ان تشرع وزارة الصحة باطلاق المشروع الوطني للدواء، والذي يتضمن فحص حتى الادوية الداخلة عبر التهريب وتسعيرها، وفي حال ايجاد ادوية لاتحتوي على "باركود الفحص والتسعير" تتم مصادرتها.