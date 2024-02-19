من جنيف.. الاقليم يقدم جردة حساب بعدد النازحين: نحو مليون نازح يقيمون في كوردستان

2024-02-19 21:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، يوم الاثنين، عن ما قامت به حكومة الاقليم في السنوات الماضية لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

جاء ذلك في كلمة له خلال اعمال الدورة الـ (75) للجنة الأمم المتحدة المعنية بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جنيف، وتابعتها وكالة شفق نيوز.

وبشأن الخدمات للنازحين واللاجئين قال زيباري: إن " إقليمُ كوردستان يستضيف حالياً نحو (966,992 ) نازحاً و لاجئًا، منهم (697.986) نازحاً داخلياً، حيثُ توفرُ حكومة الإقليم حوالَي (80%) من احتياجاتهم. يبلغ عدد الطلبة النازحين و اللاجئين للعام الدراسي (2023-2024) في إقليم كوردستان نحو (48,893) طالباً و طالبة في المدارس الحكومية و غير الحكومية".

في جانب آخر من كلمته اشار الى الخدمات التي تقدمها حكومة للمكونات بمن فيهم الايزيديين قائلا: "في عامِ ( 2014) نزحَ أكثرَ من (460) ألف إيزيديٍّ الى إقليم كوردستان حيثُ قامت حكومة الإقليم بايوائِهِم في (۱4) مخيماً، كما قدمت حكومة إقليم كوردستان مساعداتٍ لضحايا داعش لاعادةِ تأهيلِهِم في المجتمعْ، كما بذلت حكومةُ الاقليم جهوداً حثيثة لتحريرِ المختطفين كما شكلت لَجنة و خصصت ميزانية لهذا الغرض، لغايةِ اليوم تم تحرير (3567) منهم و ما زالَ (2640) لم يتم تحريرُهُمْ لغايةِ الآن".