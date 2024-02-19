2024-02-19 21:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

عرضت جماعة “أنصار الله” اليمنية (الحوثيون)، مقطع فيديو يظهر إسقاط طائرة “MQ9” الأمريكية في أجواء محافظة الحديدة بصاروخ أرض-جو محلي الصنع. ونشر الإعلام الحربي لجماعة “أنصار الله” اليمنية مقطع فيديو يظهر “الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة MQ9 الأمريكية في أجواء محافظة الحديدة بصاروخ أرض-جو محلي الصنع أثناء قيامها بمهام عدائية ضد بلدنا لصالح الكيان الصهيوني”. […]

ظهرت المقالة الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أمريكية من نوع “MQ9” بصاروخ أرض – جو أولاً على ايرث نيوز.