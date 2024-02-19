2024-02-19 21:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشف مقربون من الفنان عبد الله الرويشد، الإثنين، تفاصيل وتطورات الحالة الصحية للنجم الكويتي والخليجي، الذي دخل المستشفى بسبب وعكة صحية ألمت به، يوم أمس الأحد. وقال ملك أحمد، وكيل أعمال الرويشد، عبر منصة “إكس”، إن الأطباء منعوا الزيارة عن الفنان حالياً، لحاجته التامة إلى الراحة. وتابع مطمئناً جمهور الرويشد الكبير في العالم […]

ظهرت المقالة ممنوع من الزيارات.. تطورات حالة عبد الله الرويشد الصحية أولاً على ايرث نيوز.