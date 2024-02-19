2024-02-19 21:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

أشارت وزارة الداخلية الإسبانية، اليوم الاثنين إلى احتمالية وقوع خطأ في التعرف على هوية الرجل الذي عثر عليه ميتا في إسبانيا، والذي قال الحرس المدني في البلاد إنه مواطن أوكراني. وقال مصدر في الوزارة لمراسل وكالة “تاس” تعليقا على معلومات حول احتمال موت مكسيم كوزمينوف في مقاطعة أليكانتي، والذي اختطف مروحية عسكرية روسية في عام […]

ظهرت المقالة الداخلية الإسبانية تشير إلى احتمالية وقوع خطأ في التعرف على هوية مكسيم كوزمينوف أولاً على ايرث نيوز.