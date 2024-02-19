2024-02-19 21:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، تفكيك شبكة من المتاجرين بالمخدرات في بغداد. وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “مديرية شؤون مخدرات الكرخ فككت شبكة من المتاجرين بالمخدرات”. وأضافت، أن “الشبكة تتكون من (8) متهمين وامرأة وتم ضبط (15) كيلو غراما من مادة الكريستال المخدرة بحوزتهم”. وبينت، أن “العملية النوعية تمت بجهد استخباري، […]

ظهرت المقالة بينهم امرأة.. تفكيك شبكة من المتاجرين بالمخدرات بحوزتهم 15 كغم من كريستال في بغداد أولاً على ايرث نيوز.